سقوط عصابة سرقة الأغنام بجنوب الباطنة

جنوب الباطنة - الرؤية
أشارت شرطة عمان السلطانية، أن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة أغنام.
وأضافت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
الأحد 11 أغسطس 2019 12:20 م بتوقيت مسقط
جنوب الباطنة - الرؤية
أشارت شرطة عمان السلطانية، أن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة أغنام.
وأضافت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
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