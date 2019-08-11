سقوط عصابة سرقة الأغنام بجنوب الباطنة

جنوب الباطنة - الرؤية

أشارت شرطة عمان السلطانية، أن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة أغنام.

وأضافت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.