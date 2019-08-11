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سقوط عصابة سرقة الأغنام بجنوب الباطنة

الأحد 11 أغسطس 2019 12:20 م بتوقيت مسقط

سقوط عصابة سرقة الأغنام بجنوب الباطنة

 

جنوب الباطنة - الرؤية

أشارت شرطة عمان السلطانية، أن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة أغنام.

وأضافت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

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