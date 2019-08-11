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بيان من سفارة السلطنة بنيودلهي حول المواطنين المقيمين في الهند

الأحد 11 أغسطس 2019 12:16 م بتوقيت مسقط

بيان من سفارة السلطنة بنيودلهي حول المواطنين المقيمين في الهند

الرؤية - خاص

قالت سفارة السلطنة في الهند عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن جميع المواطنيين العمانيين المقيمين في الهند وخاصة في محافظة كيرلا بخير، وأن السفارة تتابع التوجيهات المستمرة بشأن الأنواء المناخية في محافظة كيرلا.

وكانت السفارة قد أهابت في وقت سابق بالمواطنين المتواجدين في محافظة كيرلا الهندية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وذلك نظرا لما تمر به المحافظة من أنواء مناخية صعبة.

 وأكدت السفارة أنها على اتصال دائم بالحكومة الهندية لمعرفة آخر المستجدات حول الأجواء المناخية.

وكانت سلطات مطار "كوتشي" الدولي بولاية "كيرلا" الهندية، علقت جميع رحلاتها لغرق المدرج نتيجة الفيضانات التي سببتها الأمطار على الولاية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

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