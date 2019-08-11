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200 أسرة تستفيد من سوق ينقل الخيري

الأحد 11 أغسطس 2019 12:07 م بتوقيت مسقط

200 أسرة تستفيد من سوق ينقل الخيري

 

 ينقل - ناصر العبري

افتتح فريق ينقل الخيري بولايه ينقل سوق خيري مجانيي في نسخته السابعة استهدف الأسر المعسرة والأيتام والمحتاجين من كافة مناطق وقرى ولاية ينقل، وقد استمر 4 أيام على التوالي، ووفر المعرض مستلزمات العيد لجميع الفئات.

وتضمن السوق أقسام للملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال حديثي الولادة والأكسسوارات والأحذية، كما تم توزيع كبونات تفصيل ملابس للمدارس، واستقطب السوق ما يقارب ٢٠٠ أسرة.

ويسعى الفريق الى نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز أهميته في خدمة الأسرة والمجتمع وإبراز دور المجتمعات والمؤسسات الأهلية التطوعية.

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