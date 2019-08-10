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مفاجأة: أمريكا تبحث بيع معدات إلى "هواوي"

السبت 10 أغسطس 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

مفاجأة: أمريكا تبحث بيع معدات إلى "هواوي"

 

واشنطن- رويترز

قال مسؤول بالبيت الأبيض ومتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الوزارة ما زالت تعكف على تقييم طلبات من شركات أمريكية لبيع بعض المعدات إلى شركة الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع هواوي في الوقت الحالي، لكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال إن تلك التعليقات أشارت فقط إلى حظر على مشتريات الحكومة الأمريكية من معدات هواوي. وقال مسؤول البيت الأبيض والمتحدث باسم وزارة التجارة إن عملية الوزارة مستمرة.

وفي مايو أيار وضعت وزارة التجارة هواوي في قائمة سوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يمنع فعليا مبيعات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأمريكية إلى الشركة الصينية.

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