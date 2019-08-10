بالفيديو .. هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد لمنافسة أندرويد

أعلن عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" أمس الجمعة عن نظامه الجديد "هارموني أو إس" لتشغيل هواتفه الذكية. ويأتي هذا الإعلان في خضم الأزمة مع الولايات المتحدة التي وضعت الشركة على القائمة السوداء الأمريكية.

والنظام الذي أطلق عليه اسم "هارموني أو إس" عرضه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين). ويهدف هذا النظام الجديد لتشغيل فئات مختلفة من أجهزة هواوي في إطار "بيئة رقمية" موحدة (أي شبكة تطبيقات خاصة بالنظام على غرار التطبيقات الخاصة بغوغل ونظامها أندرويد).

وقال ريتشارد يو "نريد أن نحقق مزيدا من التناغم في العالم"، في وقت وضعت هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين وهو ما تنفيه الشركة. إذ وجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.

وإدراج هواوي على اللائحة السوداء يعني أنه لم يعد مصرحا للشركات الأمريكية، نظريا، بيع الشركة الرائدة في تقنية شبكة الجيل الخامس من الإنترنت(5 جي)، منتجاتها التكنولوجية. فيما منحتها واشنطن فترة إعفاء لثلاثة أشهر من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل.

ويشمل هذا المنع كذلك شركة "غوغل" ونظامها أندرويد المزودة به غالبية الهواتف الذكية في العالم ومن ضمنها هواتف شركة هواوي.

وسبق أن أعربت مجموعة هواوي مرارا بشكل علني عن نيتها استبدال نظام أندرويد بنظام تقوم هي بتطويره، لكنها تؤكد أنها أجبرت على ذلك بسبب العقوبات الأمريكية. وأعلن ريتشارد يو "إذا لم نعد قادرين على استخدام نظام (أندوريد)، فيمكننا نقل كل تطبيقاتنا إلى نظام هارموني أو إس".

وأكد "يمكننا أن نقوم بذلك على الفور، لكن أولويتنا تبقى مواصلة استخدام نظام أندوريد"، واصفا شركة "غوغل" بأنها جيدة جدا.

"مختلف تماما"

ويعد تطوير نظام تشغيل جديد مع بيئته الرقمية الخاصة المرافقة له وإقناع المستخدمين والمطورين به أمرا معقدا.

ويذكر أنه بالإضافة إلى أندرويد التابع لشركة غوغل، فنظام التشغيل الوحيد الآخر الأكثر انتشارا هو "إي أو إس" التابع لشركة "آبل" والمتوافر حصرا على هواتف "آيفون" التي تصنعها الشركة.

وتسعى هواوي، ومقرها (شينجين، جنوب الصين)، منذ 2012 إلى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها، معد أساسا للعمل بناء على الجيل الجديد من شبكة الإنترنت.

وأكد ريتشارد يو أن هارموني أو إس "مختلف تماما عن أندرويد وإي أو إس". وتعمل غوغل من جهتها على نظام تشغيل جديد متعدد الغرض لكنه "لا يزال بعيدا من مرحلة التنفيذ"، وفق يو.

وبالمقابل، يرى المتخصصون في مجال التكنولوجيا أن هواوي لا تزال بعيدة عن إتمام مهمتها. فقد اعتبر موقع "ذي فيرج" الأمريكي الذي يغطي الأحداث التكنولوجية أن "هناك وعودا كبيرة، لكن إنشاء بيئة رقمية من تطبيقات قادرة على منافسة أندرويد سيكون تحديا كبيرا جدا".