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سرقة منزل أحد المواطنين بولاية صحم

السبت 10 أغسطس 2019 11:34 ص بتوقيت مسقط

سرقة منزل أحد المواطنين بولاية صحم

 

صحم - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار، القبض على أربعة أشخاص بتهمة سرقة منزل أحد المواطنين بولاية صحم، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

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