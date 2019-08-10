صحم - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار، القبض على أربعة أشخاص بتهمة سرقة منزل أحد المواطنين بولاية صحم، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
السبت 10 أغسطس 2019 11:34 ص بتوقيت مسقط
صحم - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار، القبض على أربعة أشخاص بتهمة سرقة منزل أحد المواطنين بولاية صحم، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
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