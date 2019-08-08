جيوتك تمثل السلطنة في الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس



خاص - الرؤية

تستعد الجامعة الألمانية في عمان للمشاركة في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بالجمهورية التونسية والذي ينظمه المركز الثقافي الجامعي بالجهة بدعم من الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية بالوسط وبإشراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس لعام 2019 بعد ترشحهم وقبول مشاركتهم بالعمل المسرحي "الفعلة " من تأليف أسامة زايد و اخراج الحارث بن طالب النوفلي ضمن العروض التي اختارتها اللجنة الفنية للمشاركة في المهرجان الدولي في نسخته 18 وقد عبر حينها مخرج العرض عن هذه المشاركة بأن لها طعم مختلف عن سابقها من المشاركات ، وأن أجمل مافيها انهم يحملون اسم عمان على عاتقهم وأضاف "نأمل أن تكون لنا بصمه في هذه الدورة من المهرجان المسرحي ".

حيث تم قبول العرض العماني لـ "جيوتك " من قبل اللجنة الفنية للمهرجان ضمن 12 عرض لاثنتي عشر جامعة من مختلف أنحاء العالم والتي تعتبر فرصة حقيقية لممثلي الجامعة للمشاركة والمنافسة، وفرصة لتبادل الثقافات العربية ودمجها مع العالم بالإضافة لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية بمعية زملائهم من الجامعات الأخرى وقد تحدث الدكتور حسين السالمي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عن مشاركة الجامعة الالمانية في هذا المحفل قائلا "مثل هذه المشاركات تعني لنا الكثير بحيث نفخر أن جامعتنا ستحمل أسم السلطنة في هذا المهرجان الدولي " كما أضاف قائلا " سنكون مشاركين في هذا الحدث و نأمل أن نكون نحن من يحتضن هذا المهرجان مستقبلا " .

الجوائز:

شارك العرض باسم "الدجاجة"على مستوى محافظة شمال الباطنة وحاز على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل أول و تأهل للمنافسة على مستوى السلطنة وحاز على جائزة أفضل عرض متكامل ثان وفاز بأفضل نص ثان لكاتبة أسامة زايد وحصل فيه الحارث النوفلي على جائزة أفضل مخرج ثان وحصل ماجد الشعيبي أحد ممثلي العرض على جائزة أفضل ممثل ثان فيما حصل الطاقم الفني على جائزة أفضل سينوغرافيا ثان ( أزياء- صوتيات- إضاءة- ديكور).

طاقم العمل :

شارك في تمثيل العرض محمد السلماني، مرشد السعدي، هيثم المعولي، ماجد الشعيبي، إبراهيم اليحمدي، الحسن الخروصي، عبدالرحمن البويقي، نصر اليحمدي وجهاد البلوشي وشارك في تنفيذ الإضاءة عبد اللطيف المعمري وفي الصوتيات محمود الغداني وفي الفريق الإداري خالد البلوشي.