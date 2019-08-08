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انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الخميس 08 أغسطس 2019 02:15 م بتوقيت مسقط

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أكتوبر القادم اليوم 57.59 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ1.15 دولارًا مقارنة بسعر يوم أمس الاربعاء الذي بلغ 59.63 دولار أمريكي.

 

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