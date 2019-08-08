توصيات الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال

صلالة - الرؤية

أوصى الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال بضرورة إنشاء المركز الوطني العماني للطاقة المستدامة بهدف تعزيز الجهود في مختلف مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بالقطاعين العام والخاص.

وتشجيع ودعم ريادة الأعمال الشبابية في مختلف مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والطافة البشرية المتوافرة بالوطن العربي.

كما أوصى الملتقى بتعزيز التعليم الأخضر والانتاج الفكري والتكنولوجي والابداعي والربط بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وإدراج اشتراطات ومواصفات المباني صفرية الطاقة في المشروعات الحكومية والخاصة وتشجيع فرص الاستثمار في تلك المشروعات حفاظا علي الثروة القومية وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي.

ومن التوصيات أيضا وضع مؤشرات وطنية لقياس حجم النمو في مشروعات ريادة الأعمال الخضراء والتحسين المستمر للناتج.

وشهد ختام الملتقى الخامس لرواد الأعمال الذي اقيم بمنتجع ملينيوم صلالة والذي استمر 3 أيام من تنظيم الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وبالتعاون مع شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في اليوم الثاني استعراض جلسة التجارب الناجحة للمهندس عبدالله بن ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة والمهندس خليل بن مبارك المنذري رئيس قسم الطاقة المتجددة بالشركة كهرباء المناطق الريفية تنوير وأدار الجلسة أمل بنت طالب الجهورية باحث اعلامي في مجلس الشورى

ناقشت الجلسة الفرص المتاحة لرواد الأعمال وكيفية الانفراد بأفكار تنافس سوق العمل واهمية صناعة التغيير في السوق المحلي وتشجيع رواد الاعمال لدخول سوق العمل المحلي وفق القوانين والتشريعات

وبدأت الجلسة الحوارية الثانية بعرض تجارب وخبرات مختلفة في عدد من المواضيع مثل كيف تأسس مشروع ناجح ،ونظم تخطيط موارد المؤسسات ،والتفكير الابداعي،وأنظمة الطاقة الشمسية في سلطنة عمان التحديات المستقبلية لكل من عتبة بن عبدالله الحرملي مدير الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء وإياد الطحان مدير معهد الرؤية للتدريب ومصعب بن زهير الفارسي رئيس قسم التخطيط والتصميم نفاذ للطاقة المتجددة والدكتور ناصر بن سيف الذهلي مدير عام ركن النفيس العالمية لتنمية المهارات وأدار الجلسة الدكتور علي بن عوض العمودي مستشار التنمية المستدامة لبرنامج الامم المتحدة سابقا .

ويهـدف الـملتقى إلـى وضـع خـطط مـدروسـة لـتطويـر وتـوطـين وتـصنيع اسـتخدام الـطاقـة المتجـددة فـي الـوطـن الـعربـي وتـوفـير الــبيانــات الــلازمــة مــن خــلال دعــم الــبحث الــعلمي وتــنمية الــكوادر الـعربـية بـالـمجالات الـمتخصصة فـي الـطاقـة المتجـددة مـن خـلا تـأسـيس مركـز لـبيانـات الـطاقـة المتجـددة تـجعل مـن الـوطـن الـعربـي وجــهة ريــاديــة فــي مــجال الــطاقــة المتجــددة ,وكــذلــك أثــر الــثورة الصناعية الرابعة على الطاقة المتجددة.

وفي ختام الملتقى شملت الفترة المسائية زيارة الي المنطقة الحرة بصلالة ، ومتحف البليد الاثري ،واقامة ليلة عمانية بمشاركة فرقة مزمار للفنون التقليدية .