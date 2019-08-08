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منتخب السباحة ينهي مشاركته في البطولة العربية بتحقيقه المركز الثالث

الخميس 08 أغسطس 2019 02:02 م بتوقيت مسقط

منتخب السباحة ينهي مشاركته في البطولة العربية بتحقيقه المركز الثالث

الرؤية -  سعيد الهنداسي

أنهى المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في البطولة العربية الثامنة والتي استضافتها المملكة المغربية في الفترة من 4 الى 9 من شهر أغسطس الحالي، بمشاركة السباحين مهند أولاد ثاني وعمر البلوشي وفي نهاية المسابقة صعد الفريق لنهائيات البطولة والتتويج بإحدى الميدليات حيث شهد اليوم الرابع للبطولة في مشاركة السباح مهند اولاد ثاني بسباقات 50 متر حرة و50 متر ظهر و100 متر ظهر واستطاع التأهل للنهائيات في جميع السباقات التي شارك بها ليرسم فرحة كبيرة وانجاز يسجل لرياضة السباحة بالسلطنة واتحاد السباحة بتحقيقه المركز الثالث والميدلية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للأعمار من 14- 15 سنة في زمن وقدره دقيقة وست ثواني في البطولة وهو انجاز غاب عن اتحاد السباحة لفترة قصيرة.

من جانبه شارك السباح عمر البلوشي في سباقات 50 متر حرة و50 متر ظهر و50 متر فراشة وقدم مستوى مشرف واستطاع الوصول للنهائيات في سباق 50 متر حرة .

هذا وقد وصلت بعثة المنتخب الوطني للسباحة من المملكة المغربية فجر اليوم الجمعة بعد مشاركتها في البطولة.

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