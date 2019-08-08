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افتتاح جزئي لازدواجية "عبري - ينقل"

الخميس 08 أغسطس 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

افتتاح طريق (1)
افتتاح طريق (2)

 

ينقل - العمانية

افتتحتْ وزارة النقل والاتصالات، أمس، بمنطقة العقدة بينقل بمحافظة الظاهرة، أجزاءً من المرحلة الثانية من الطريق المزدوج عبري - ينقل؛ وذلك بحضور سعادة المهندس علي بن محمد العلوي ممثل ولاية ينقل في مجلس الشورى، والمهندس سعيد بن علي اليحيائي مدير دائرة الطرق بالمحافظة.

وبلغتْ الأطوال التي تم افتتاحها 8 كم، بدءاً من منطقة العقدة بولاية ينقل وحتى دوار ظاهر الفوارس بعبري، ومن دوار صيّع بالولاية وحتى تقاطع طريق ينقل - صحار، والذي يؤدي أيضا إلى محافظة البريمي وبعض القرى والبلدات بالمحافظة. يُشار إلى أنَّ الوزارة افتتحت في الفترة الماضية 17 كيلومترا؛ حيث بلغت الأجزاء التي تم افتتاحها من المشروع حتى الآن حوالي 25 كيلومترا من أصل 34كم -الطول الإجمالي للطريق المزدوج الجاري تنفيذه حالياً. ويتواصل العمل في المشروع، والذي من المُؤمل أن ينتهي في الربع الثاني من العام المقبل، ويخدم الطريق الجديد العديد من القرى والبلدات والتجمعات السكنية على امتداد الطريق.

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