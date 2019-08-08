إسناد مناقصات بـ19.7 مليون ريال

مسقط - العمانية

عَقَد مجلسُ المُناقصات، برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات، أمس، اجتماعه الثامن للعام 2019م.

وتمَّ خلال الاجتماع الموافقة على إسناد عدد من المشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية وقدرها 19 مليونا و766 ألفا و11 ريالا عمانيا. وناقش المجلس مواضيع عدة متعلقة بالمناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية. وتتمثَّل أهم المشاريع والأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه الثامن للعام 2019، في توريد مواد جراحية استهلاكية لوزارة الصحة، وتجديد عقد إيجار المبنى الخاص بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة مرتفعات غلا الصناعية لمدة 3 سنوات، وتقديم خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى المحولين من مستشفى نزوى إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص لوزارة الصحة، وتقديم خدمات التغذية للطلبة والأعمال المصاحبة بجامعة السلطان قابوس (لمدة عامين)، والأعمال الإضافية بالخدمات الاستشارية للإشراف على استصلاح الأراضي لقرية كمزار بمحافظة مسندم لوزارة الإسكان.