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"بلديات الظاهرة" تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

الخميس 08 أغسطس 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

"بلديات الظاهرة" تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

 

عبري - ناصر العبري

أعلنت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة تكثيف جهودها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر مختلف الإجراءات الصحية والرقابية والتوعوية.

وأعدت المديرية برنامجا ميدانيا للنظافة العامة لمختلف المواقع الفاعلة خلال فترة العيد في الولايات، وذلك بالتنسيق مع المختصين بشركة بيئة حيث سيتم متابعة أعمال النظافة العامة عبر المناوبين المخصصين للعمل خلال إجازة العيد. وتستعد المسالخ في ولايات عبري وينقل وضنك لاستقبال ذبائح وأضاحي العيد وفق برنامج عمل لمتابعة أعمال المسالخ والذي سوف يتضمن الفحص الطبي للذبائح والذبح وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها ثم التخلص السليم من مخلفات الذبائح بما يعزز الصحة العامة ويجنب المجتمع الآثار السلبية الناتجة عن رمي مخلفات الذبح في الأماكن غير المخصصة لها. كما سيتم مراقبة ما يزيد عن 90 نقطة تجميع للمخلفات بالتنسيق مع شركة بيئة.

وفي مجال الصحة الوقائية، نفذت بلديات المحافظة زيارات تفتيشية على محلات التجميل النسائية؛ حيث تم تفتيش ما يزيد عن 20 محلا للتجميل النسائي في ولاية عبري بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالنظافة العامة والإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم إجراء زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمهنية كمحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الحلاقة الرجالية بهدف التأكد من التزامها بالمعايير البلدية المعمول بها.

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