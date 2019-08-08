الخميس, 08 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تكريم عدد من أسر المتوفين بقوات السلطان المسلحة

الخميس 08 أغسطس 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

_MHD8361
_MHD8366
_MHD8368
_MHD8370

 

مسقط - الرؤية

في إطار الاهتمام والرعاية الاجتماعية التي توليها قوات السلطان المسلحة لمنتسبيها، قامت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في الخدمات الاجتماعية العسكرية صباح اليوم بتكريم عدد من أسر المتوفين من منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، وذلك تحت رعاية العميد الركن عامر بن سعيد المهري رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية.

ويأتي هذا التكريم الذي أقيم بمقر الخدمات الاجتماعية العسكرية بمعسكر المرتفعة تأكيداً على الاهتمام والرعاية المتواصلة التي يحظى بها منتسبو قوات السلطان المسلحة، وتقديرا للدور البطولي الذي قدموه في ميادين الشرف والفداء، وأدائهم للواجب الوطني المقدس وتضحياتهم الجليلة في الذود عن الوطن والدفاع عن مكتسباته الغالية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 أغسطس 2016

تكريم عددٍ من أسر المتوفين بقوات السلطان المسلحة

المزيد

21 سبتمبر 2015

برنامج لزيارة عدد من أسر المتوفين من منتسبي قوات السلطان المسلحة

المزيد

19 يونيو 2017

زيارات لعدد من أسر المتوفين من رجال قوات السلطان المسلحة

المزيد

13 مارس 2015

اختتام ندوة التثقيف المروري بقوات السلطان المسلحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

29826 مقعدا دراسيا بنتيجة الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي المقبل

المحليات - تعليم

توقيع اتفاقية مع "دليل" لإنتاج النفط والغاز في منطقة امتياز "وادي أسود"

الاقتصاد - محلي

"التربية": تعيين 1169 معلما ومعلمة جدد.. وإنهاء إجراءات نقل 1387 للعام الدراسي الجديد

المحليات - تعليم

الشرطة تحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والخطرة خلال عيد الأضحى المبارك

المحليات - شرطة

تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية بـ"مول عُمان"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة