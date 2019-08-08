تكريم عدد من أسر المتوفين بقوات السلطان المسلحة

مسقط - الرؤية

في إطار الاهتمام والرعاية الاجتماعية التي توليها قوات السلطان المسلحة لمنتسبيها، قامت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في الخدمات الاجتماعية العسكرية صباح اليوم بتكريم عدد من أسر المتوفين من منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، وذلك تحت رعاية العميد الركن عامر بن سعيد المهري رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية.

ويأتي هذا التكريم الذي أقيم بمقر الخدمات الاجتماعية العسكرية بمعسكر المرتفعة تأكيداً على الاهتمام والرعاية المتواصلة التي يحظى بها منتسبو قوات السلطان المسلحة، وتقديرا للدور البطولي الذي قدموه في ميادين الشرف والفداء، وأدائهم للواجب الوطني المقدس وتضحياتهم الجليلة في الذود عن الوطن والدفاع عن مكتسباته الغالية.