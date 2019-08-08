"الشؤون القانونية" تختتم الدورة التدريبية لطلبة كلية الحقوق

مسقط - الرؤية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بمبنى وزارة الشؤون القانونية، حول اختصاصات الوزارة، وآلية عملها، وذلك تحت رعاية المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية، وبحضور الدكتور مسعود بن حميد المعمري مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون القائم بين وزارة الشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس، بهدف التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها في عدة مجالات، وقام باستعراضها عدد من المستشارين والباحثين في الوزارة خلال أيام انعقادها.

وقدم في اليوم الأول والثاني كل من الباحث أول سلطان الخليلي، والباحث أول عامر السعدي شرحا عن اختصاصات الوزارة في إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى القانونية، ومراجعة المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، كما قدم الباحث أول مبارك الهنائي في اليوم الثالث شرحا عن اختصاصات الوزارة بمراجعة العقود الحكومية. وقدم المستشار المساعد د. رياض البلوشي- في اليوم الختامي للدورة التدريبية- شرحا عن اختصاصات الوزارة في مجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي الختام قام راعي الحفل بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة، وتوجيه الشكر لهم على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة حاثا إياهم على الاستفادة بما يقدم لهم من فرص تدريبية خلال المرحلة النهائية من دراستهم الجامعية لما فيها من أهمية بالغة لتأسيس معرفتهم وخبرتهم.

يشار إلى أنّ وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وبإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، ومراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على السلطنة، إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكلة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.