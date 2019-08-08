8 من خريجي "الكلية العالمية للهندسة" يحصدون أعلى المراتب من جامعة غرب إنجلترا



مسقط - الرؤية

نجح 8 من طلاب الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا في الحصول على أعلى مراتب التصنيف الأكاديمي "1st Class Honour"، وذلك خلال تخريج الدفعة الثانية منهم في جامعة غرب انجلترا في بريستول ببريطانيا، جهة الارتباط الأكاديمي للكلية.

وأعرب الطلاب عن اعتزازهم بجهد الكلية في تهيئتهم علميا وأكاديميًا ما ساعدهم في الوصول إلى هذا المستوى الذي يشكل علامة مضيئة في تاريخ الكلية الفتيّة.

وقالت الخريجة رجاء بنت مبارك بن محمد البادية الحاصلة على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونات والاتصالات: "أعتز بهذه الشهادة وبهذه المرتبة العالية التي تعد ثمرة لجهود كبيرة بذلتُها أثناء الدراسة مقرونة برعاية واضحة وإسناد كبير من لدن كليتي التي شملت بهذه الرعاية جميع طلبتها هادفة من ذلك إلى وصولهم إلى هذه المراتب العالية".

فيما قال الخريج سامي بن ماجد بن حارث الهنائي الحاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا السيارات إنّه اختار هذه الكلية ليحصل على شهادة بريطانية توفر له فرصة عمل مناسبة في السلطنة أو خارجها، وتمهد له الطريق لاستكمال الدراسات العليا في بريطانيا.

كما عبر الخريجون رجاء الهنائية وفاطمة السعدية من تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ومحمد الفهدي ومازن الرحبي وصبري الحضرمي وشذى جهاد محمد من تخصص الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا السيارات، عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الكلية ليصل خريجوها إلى هذا المستوى المشرف بحصولهم على أعلى مراتب التصنيف الأكاديمي في مجال تخصصاتهم. وأكّد الخريجون أنّهم سوف يضعون شهاداتهم وخبراتهم في خدمة النهضة المباركة والإسهام في عملية التنمية الشاملة كل حسب اختصاصه، وفاءً لعمان وقائدها المفدى.

يشار إلى أنّ الكلية شهدت تخريج الدفعة الثانية من طلبتها في 25 يوليو الماضي، بجامعة غرب إنجلترا ببريطانيا.