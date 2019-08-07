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تركيا تحظر مواقع أخبار المعارضة المدعومة من السويد

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:55 م بتوقيت مسقط

تركيا تحظر مواقع أخبار المعارضة المدعومة من السويد

ترجمة- رنا عبد الحكيم

حظرت محكمة تركية عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعكس الآراء السياسية المعارضة للحكومة، مدعية أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي، بما في ذلك موقع أخبار تدعمه الحكومة السويدية، على ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

ونشرت بوابة الأخبار التركية Bianet، أحد المواقع المتأثرة، نسخة من قرار محكمة أنقرة وتضمنت قائمة الأشخاص الذين يواجهون قيودًا. كما تم الإعلان عن حساب تويتر الشخصي لأحد المشرعين المؤيدين للأكراد لمستخدمي الإنترنت في تركيا.

وموقع Bianet معروف بتغطيته الإخبارية التي تتحدى الرواية الرسمية التي تنقلها وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أو الموالية للحكومة. ووفقًا للموقع الإلكتروني، يتم تشغيل Bianet بواسطة مؤسسة تتلقى الدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، أو ما يعرف باسم "Sida".

ووصفت بلومبرج حكم الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"الاستبدادي"، وتقول إن المحاكم التركية تقضي في كثير من الأحيان بحظر المواقع الإلكترونية التي تنتقد السلطة. وتم تقييد موقع يوتيوب من قبل، ولا يزال يتعذر على مستخدمي الإنترنت في تركيا الوصول إلى موقع ويكيبديا "الموسوعة الحرة".

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