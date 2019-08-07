وزير النفط والغاز يكرم المتسابق أحمد الحارثي بعد الفوز بـ"بلانك بان"

الرؤية - عيسى الشامسي

رَعَى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، مساء أمس، حفل تكريم بطل سباقات السيارات أحمد الحارثي في الجمعية العمانية للسيارات؛ وذلك بحضور الشيخ خالد الزبير الرئيس السابق للجنة الأولمبية العمانية وعدد من المسؤولين.

يأتي ذلك بعدما فاز الحارثي مع فريقه عُمان لسباقات السيارات بلقب بطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل لمدة 24 ساعة في فئة برو.إم ببلجيكا. تمَّ خلال الحفل تقديم عرض مرئي لمشاركات المتسابق أحمد الحارثي في جولات البطولة الأوروبية ومشواره في مجال سباقات السيارات ورياضة المحركات، إضافة لكلمة للمتسابق تحدث خلالها عن أهمية الفوز بالسباق الذي شهد منافسة قوية ومشاركة لأبرز سائقي العالم المعروفين في العالم.

وقال الحارثي: أشكر وزارة الشؤون الرياضية والجمعية العمانية للسيارات على التكريم والحفل الرائع، وقد بدأت مسيرتي الرياضية هنا على هذه الحلبة، وأن أعود لهذه الحلبة في العام 2019 كبطل دولي أمر يشرح الصدر، وإنني فخور جدا بهذا الإنجاز وبتمثيل السلطنة، وسماع السلام السلطاني على منصة التتويج في بلجيكا. وأضاف أنَّ السباق اشتمل على التنافس في حلبة واحدة لمختلف الفئات من بينها فئة برو.إم التي توج بلقبها فريق عمان للسيارات أي ما يعادل مشاركة 72 سيارة في نفس الوقت.

وتمَّ خلال الحفل تدشين سيارة التدريب الجديدة "جوكارت" لأول مرة في الجمعية العمانية للسيارات التي تحتوي على مقعدين للمدرب والسائق.