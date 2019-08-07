متحف قوات السلطان المسلحة مفتوح أمام الزوار اعتبارا من الثلاثاء

مسقط- الرؤية

أعلنت إدارة متحف قوات السلطان المسلحة عن تحديث توقيتات زيارة المتحف، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وحرصا منها على إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على ما يزخر به متحف قوات السلطان المسلحة من الموروثات العمانية وعلى المعروضات الدالة على مسيرة تطور قوات السلطان المسلحة وما حظيت به من رعاية واهتمام ساميين من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- من خلال العديد من المخطوطات والمجسمات والأسلحة التاريخية والتي تحكي عراقة التاريخ العسكري العماني.

وسيغلق المتحف أبوابه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يومي الأحد والاثنين الموافقان 11 و12 أغسطس، وسيفتح المتحف أبوابه لجميع المواطنين والمقيمين بالسلطنة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أغسطس (13 أغسطس) وحتى الخميس الموافق الخامس عشر من أغسطس (15 أغسطس ) خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة والنصف ظهراً (8:00- 1:30) وسيكون مغلقا يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، ويعاود افتتاحه يوم السبت الموافق السابع عشر من أغسطس (17 أغسطس) خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً ( 9:00 - 12:00)، والفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراَ وحتى الساعة الثامنة مساءً ( 3:00 - 8:00 )، على أن يستأنف المتحف استقبال زواره الكرام من بعد إجازة عيدالأضحى المبارك اعتباراً من يوم الأحد خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهراً ( 7:30 - 2:00 ).