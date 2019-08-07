"المركزي الصيني" ينفي خفض أسعار الفائدة

بكين - رويترز

نفى البنك المركزي الصيني أمس الأربعاء شائعات متداولة على الإنترنت تحدثت عن اتخاذه قرارا لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من العاشر من أغسطس آب ووصفها بأنها غير صحيحة مضيفاً أنه طلب من الشرطة التحقيق في الأمر.

جاء ذلك في بيان نشره بنك الشعب الصيني على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ولم يذكر المزيد من التفاصيل. ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر الشائعات على نحو مستقل. كانت الصين سمحت لعملتها اليوان بكسر مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار يوم الإثنين لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام في مؤشر على أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية وهو أمر قد يؤجج النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاثة بنوك مركزية إقليمية هي بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن الهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي في الصين قالت إن تصنيف الولايات المتحدة للصين متلاعبا بالعملة لا أساس له ولا يتسق مع الحقائق. وقالت وانغ تشون يينغ المتحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي إن التحرك الأمريكي سيؤدي إلى تدهور المناخ الاقتصادي والتجاري العالمي بشدة وسيضر النمو العالمي. وأضافت أن الصين ستُبقي على سياسات إدارة الصرف الأجنبي مستقرة ومتناسقة.