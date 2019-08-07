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مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين 11% إلى 12 مليونا

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين 11% إلى 12 مليونا

 

القاهرة - رويترز

أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة. وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-2020 مقابل 113 مليون ليلة قبل عام. وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عندما تحطمت طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 مما أسفر عن مقتل جميع ركابها. وعقب الحادث، فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. ولم تعد الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة إلا في أبريل. وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

 

 

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