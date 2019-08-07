29826 مقعدا دراسيا بنتيجة الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي المقبل

مسقط - الرؤية

أعلن مركز القبول الموحد، صباح أمس الأربعاء، نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2019/2020، وقال الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد، إنَّ مجموع المقاعد التي توفرت في نظام القبول الإلكتروني بالفرز الأول بلغ 29826 مقعدا دراسيا.

وأضاف -في تصريح صحفي بهذه المناسبة- إنَّ المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية تضمنت 18402 مقعداً دراسيًّا بنسبة 61.7% من مجموع المقاعد المتوفرة، وقد بلغ عدد المقاعد في البعثات والمنح الداخلية والخارجية 11424 مقعداً دراسيًّا بنسبة 38.3%. وأوضح أن النظام في الفرز الأول عرض 23382 مقعداً دراسيًّا على الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات بنسبة بلغت 78.4، داعيا الطلاب لاعتماد العرض واستكمال إجراءات التسجيل في المؤسسات التي قبلوا بها.

وأشار النعماني إلى أنَّ أكثر المقاعد المعروضة جاءت في ثلاثة مجالات رئيسية؛ هي: الإدارة والمعاملات التجارية بنسبة 27.5%، تليها التخصصات الهندسية بنسبة 26.2%، ومن ثمَّ تخصصات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.2%. وبيَّن أنَّ العروض في المؤسسات الحكومية توزعت بنسبة 60.6%، والبعثات والمنح الداخلية بنسبة 33.6 %، والبعثات والمنح الخارجية بنسبة 5.8%.

ونتج عن الفرز الأول وجود 6444 مقعدا شاغراً، أي بنسبة 21.6% من مجموع عدد المقاعد الكلية المتوفرة حتى تاريخ ظهور النتائج، والتي تعود لعدم توافر عددٍ كاف من الطلاب المتقدمين لهذه البرامج الدراسية ممن يستوفون شروط الالتحاق بها. وسيتم عرضها مجدداً للتنافس في الفرز الثاني. وقام المركز بمناقشة مؤشرات نتائج الفرز الأول مع مؤسسات التعليم العالي وجهات الابتعاث؛ حيث قامت كل مؤسسة وجهة باعتماد عدد المقاعد الدراسية ومجموع أعداد الطلبة المقبولين بها. كما بادرت بعض المؤسسات بتحويل عدد من المقاعد التي شغرت إلى برامج أخرى يتوافر بها طلاب في قوائم الانتظار، وكان ذلك قبل إعلان نتيجة الفرز الأول.

ومن المتوقع أن تتضَّح أعداد الطلاب المقبولين بكل مؤسسة مقارنة بالمقاعد المتوفرة بعد انتهاء مرحلة اعتماد العروض واستكمال إجراءات التسجيل في 21 أغسطس 2019.

وتُظهر مؤشرات عدد المقبولين وعدد الشواغر في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2019/2020، أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية يتوافر بها 14179 مقعدا بنسبة 60.6%، وفي البعثات والمنح الداخلية يتوافر 7863 مقعدا بنسبة 33.6%، وفي البعثات والمنح الخارجية يتوافر 1340 مقعدا بنسبة 5.8%، وبذلك يكون المجموع الكلي 23382 مقعدا.

وقال الدكتور حمد النعماني إنَّ مرحلة اعتماد العروض من أهم الخطوات التي لابد للطالب الحرص على القيام بها خلال المواعيد التي حددها المركز، حتى لا يفقد الطالب فرصة الحصول على المقعد الدراسي، مشيرا إلى أنه يتم اعتماد المقعد المعروض بإحدى الوسائل التالية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز www.heac.gov.om ثم إلى نظام القبول الإلكتروني لتأكيد قبول العرض، أو من خلال تطبيق التحق للهواتف الذكية، أو بإرسال رسالة نصية SMS من الهاتف النقال إلى الرقم 90190 بكتابة الحرف A وبجواره الرقم السري بمركز القبول الموحد. وتابع أن الطالب سوف يستلم بعد ذلك رسالة نصية أخرى تؤكد تَلقّي القبول بشكل صحيح، وتنص على: "لقد قمت باعتماد العرض بنجاح"، وإذا لم يتلقَّ الطالب رسالة لتأكيد العرض من المركز خلال نصف ساعة، فعليه الدخول إلى نظام القبول الإلكتروني والتأكد من قبول العرض. وأوضح النعماني أنه في حال عدم تلقِّي رسالة نصية قصيرة بالبرنامج المعروض، يُنصح بالولوج إلى صفحة الطالب بالنظام عبر الموقع الإلكتروني للمركز للتحقق من القبول. قد يفقد الطالب فرصته في الحصول على المقعد الدراسي في حال لم يقم باعتماد المقعد المعروض عليه، ولا يعد السفر سبباً لعدم القيام بعملية الاعتماد.

ونصح مدير عام القبول الموحد الطلاب بالاطلاع على إعلان مراكز ووسائل استكمال إجراءات التسجيل بمؤسسات التعليم العالي والبعثات المتوفر في موقع المركز الإلكتروني؛ لمعرفة كيفية استكمال إجراءات التسجيل في المقعد أو المؤسسة التي قُبل بها. وأكد النعماني ضرورة أن يقوم الطالب في حال حصوله على عرض وهو خارج السلطنة قبول العرض والتواصل والتنسيق مع المؤسسة التي قُبل بها لاستكمال إجراءات تسجيله. كما يجب على الطالب استكمال إجراءات التسجيل بالمؤسسة التعليمية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك. وعند قبول طالب لعرض ما في مؤسسة ما، سيقوم مركز القبول الموحد بإخطار تلك المؤسسة بذلك ويتعين على الطالب استكمال إجراءات التسجيل لديها في اليوم المحدد. وفي حالة عدم مراجعته لها خلال الفترة المحددة فسيسقط حقه في المقعد الدراسي لأنه سيعطى تلقائياً لطالب آخر مستحق له في الفرز اللاحق. كما أنه يجب على الطالب من خلال الإعلان المتوفر بموقع المركز الإلكتروني.

وأشار النعماني إلى أنه في حال وجود تظلم، يُمكن للطالب تقديمه إلكترونيًّا عن طريق الاستمارة الإلكترونية الموجودة في الموقع الإلكتروني للمركز في وصلة مركز خدمات الطلاب، ولن ينظر فيه إنْ كان شفهيًّا أو ورقيًّا. وبين النعماني أنه سيتم الإعلان في موقع المركز الإلكتروني وقبل إجراء الفرز الثاني عن الشواغر، بتاريخ 24 سبتمبر 2019، وأنه في حال حصول الطالب على عرض خلال الفرز الأول واستكمل إجراءات التسجيل فلن يدخل الفرز الثاني.