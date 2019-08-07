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8238 ذبيحة في مسلخ بلدية ظفار خلال يوليو

الأربعاء 07 أغسطس 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

8238 ذبيحة في مسلخ بلدية ظفار خلال يوليو

صلالة - الرؤية

شهد المسلخ المركزي بصلالة -التابع لبلدية ظفار- خلال شهر يوليو الماضي، ذبح 8238 ذبيحة، إضافة إلى إتلاف 595 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك من منطلق حرص البلدية على الصحة العامة للفرد والمجتمع من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها من قبل البلدية للكشف على الذبائح، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتهيبُ بلدية ظفار بالمواطنين والمقيمين أهمية موضوع صحة اللحوم وضرورة الاستفادة من خدمات الذبح المقدمة من قبل المسلخ وأهمية التوعية بهذا الموضوع وانعكاساته على صحة الفرد والمجتمع، وعدم الاستهانة بالأمراض التي قد تصيب الحيوانات والتي من الأرجح أنها تؤثر على صحة الإنسان، وضرورة التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

يُشار إلى أنَّ المسلخ المركزي بصلالة يوفِّر خدماته لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين للاستفادة منها؛ سواء كانت عمليات الذبح أو الفحص البيطري وتحري سلامة المواشي.

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