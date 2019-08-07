الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يقوم بجولة استطلاعية على عدد من وحدات منطقة الباطنة البحرية

مسقط - الرؤية

قام معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع أمس بجولة استطلاعية لعدد من وحدات منطقة الباطنة البحرية ومنشآت قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، يرافقه الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

واشتملت زيارة معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع على جولة لمقر قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، واستمع معاليه خلالها إلى إيجاز حول الأدوار الوطنية والجهود التي تبذلها وحدات منطقة الباطنة البحرية.

وقام معالي السيّد الوزير والحضور بجولة ميدانية تفقد خلالها مرافق ومنشآت قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، وأكاديمية السلطان قابوس البحرية، وعدد من الوحدات البحرية الأخرى، واطلع على ما تحتويه من مبانٍ وتجهيزات، وأجهزة ومعدات، واستمع إلى شرح عنها وعن خطط تطويرها.