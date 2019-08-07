تدريب موظفي "مدائن" على "تبسيط وتحسين إجراءات العمل"

مسقط – الرؤية

تنظم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن ممثلة بدائرة الموارد البشرية برنامجا للتدريب على "تبسيط وتحسين إجراءات العمل"، في فندق صلالة جاردنز بمحافظة ظفار، وذلك ضمن برامجها الهادفة إلى تأهيل وتدريب وتنمية كوادرها البشرية بمختلف المدن الصناعية في السلطنة.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الموظفين المشاركين على تبسيط العمليات والإجراءات المؤسسية من خلال تقديم أفضل الممارسات الدولية التي من شأنها المساهمة في فهم أسباب التعقيد وتحديد مجالات التحسين عبر التركيز على إزالة مسببات هدر الجهود البشرية وتبسيط الإجراءات وتوحيدها وإكمال الفرص، إضافة إلى القيام بأنشطة عملية لإكساب المشاركين أدوات رسم مخطط العمليات والإجراءات والكشف عن المشاكل وفرص التحسين.

ويشتمل البرنامج على عدة وحدات أبرزها دور العملية الإدارية والتصميم المؤسسي، والسياسات والإجراءات، وتقنيات سير العمل، وأدوات رسم الخرائط، ومفهوم مخطط توزيع العمل وأهميته، علاوة على التعريف بمفهوم الإدارة الرشيقة والمرنة.