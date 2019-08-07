"إدارة المرور" تستقبل عدداً من ضباط الجيش السلطاني العماني

مسقط- الرؤية

زار معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، عدد من الضباط الملتحقين بدورة النقليات التأسيسية بالجيش السلطاني؛ حيث استمعوا خلالها إلى محاضرة توعوية عن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية في الحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة المرورية وواقع المشكلة المرورية، وآثارها على الفرد والمجتمع، ورافق المحاضرة تطبيق عملي على أجهزة المحاكاة بقاعة السلامة المرورية.

ويهدف المعهد من خلال هذه المحاضرات والورش التي تنفذ إلى نشر الوعي المروري والثقافة المرورية وهي أحد الأساليب الهامة لمواجهة الحوادث المرورية والتي تقع بسبب العنصر البشري والتقليل منها من خلال رفع مستوى الوعي لديهم حيث تعتبر السلامة المرورية من الأولويات التي يجب أن يهتم بها سائقو المركبات ويولونها أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وميزان القوى البشرية في المجتمع.