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بلدية مسقط تنظم حلقة نقاشية في مجال جودة الموارد البشرية

الأربعاء 07 أغسطس 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

بلدية مسقط تنظم حلقة نقاشية في مجال جودة الموارد البشرية

 

مسقط - أنسية العوفية

نظمت بلدية مسقط حلقة نقاشية استهدفت المدققين الداخليين من موظفي المديرية العامة للموارد البشرية، بهدف تدارس إرشادات التدقيق لنظام إدارة الجودة (ISO 19011)، والتي منحت كشهادة للمدققين بعد حصول بلدية مسقط في وقت سابق على شهادة الآيزو، نظير تطبيق قطاع الموارد البشرية بالبلدية للنُظم التي عملت على  تحسين أسلوب الإدارة في سبيل تحقيق جودة ذات مستوى عالٍ.

وركزت الحلقة النقاشية على توعية المدققين العشرة الذين تم تأهيلهم كمدققين داخليين للمديرية العامة للموارد البشرية؛ وذلك من أجل فهم متطلبات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) وليتم مناقشتها مع معالجة عدم وضوح أي من الجوانب التي تضمنها، بما من شأنه أن يحقق استدامة معايير الجودة بقطاع الموارد البشرية.

وأقيمت الحلقة النقاشية كجزء متواصل ضمن برنامج عمل استمر خلال الفترة (25 يونيو- 31 يوليو 2019م)، بهدف مُعالجة قصور وعدم فهم ليتم محورتها لبرنامج تدريبي لاحقًا.

يشار إلى أن بلدية مسقط حصلت على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015 في قطاع الموارد البشرية، باعتباره المحرك الديناميكي لآلية سير أي مؤسسة، الأمر الذي يدل على أن حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو في هذا القطاع هو معيار تقدم وأفضلية في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية والخارجية مع قطاعات أخرى. وجاءت هذه الشهادة نتاجاً لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية، من جانب آخر فإن هذه الشهادة يتم مراجعتها وتقييمها سنوياً على مدى (3) سنوات، للتأكد من استمرارية استحقاقها بناء على تقييم الأداء، والالتزام بالأسس التي وضعت لإدارة الجودة أثناء السعي للحصول على الشهادة.

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