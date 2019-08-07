غوميس يدفع "الهلال" السعودي للمنطقة الآمنة في "دوري الأبطال"

جدة - الوكالات

قاد الفرنسي بافيتيمبي غوميس فريقه الهلال السعودي إلى فوز مثير على مضيفه ومواطنه الأهلي، عندما حول تأخره مرتين إلى فوز 4-2 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

تقدَّم الأهلي مرتين بواسطة السوري عمر السومة ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، لكن الهلال سجل رباعية حملت تواقيع غوميس وعبدالله الحافظ. وبهذا الفوز، خطا الهلال السعودي خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي يستضيفها في 13 الحالي.

ورغم البداية الحذرة، إلا أن الأهلي السعودي افتتح التسجيل في وقت مبكر، بعدها اندفع الهلال للهجوم ونجح في تعديل النتيجة، ليحرز الأهلي هدف التقدم مجددا من هجمة مرتدة، قبل أن يدرك الهلال التعادل عندما فشل محمد العويس في إبعاد كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو، ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثالث ولكن كرة سالم الدوسري اعتلت العارضة، اتبعه جيوفينكو بكرة مماثلة.

ومن كرة عرضية، كاد الأهلي أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا تدخل الدفاع، قبل أن تتحول الهجمة للهلال ليخطف غوميس هدفا، احتُسبت بعده ركلة ركنية للهلال فشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتسكن الشباك.