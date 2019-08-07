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فورلان "أسطورة" أوروجواي يعلن الاعتزال

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

فورلان "أسطورة" أوروجواي يعلن الاعتزال

 

مونتيفيديو - رويترز

أعلن دييجو فورلان مهاجم منتخب أوروجواي لكرة القدم السابق اعتزاله، لينهي 21 عاما من اللعب على مستوى الأندية، جاب خلالها ثلاث قارات.

وكان فورلان بدأ مسيرته في أمريكا الجنوبية مع نادي إندبندينتي الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر يونايتد وفياريال وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان.. وأنهى مشواره في آسيا.

كما لعب فورلان -40 عاما- دورا محوريا في بلوغ أوروجواي الدور قبل النهائي لكأس العالم 2010 لينال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال فورلان في بيان: "بعد 21 عاما قررت إنهاء مسيرتي الاحترافية"، وتابع: "أسدل الستار على مرحلة جميلة في مسيرتي حافلة بالذكريات الرائعة لأبدأ تحديات جديدة. أشكر كل شخص ساندني بطريقة أو بأخرى خلال هذه الرحلة".

وفاز فورلان بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع يونايتد قبل الانتقال إلى إسبانيا حيث ساعد أتليتيكو مدريد على الفوز بالدوري الأوروبي في 2010 مسجلا هدفين في النهائي أمام فولهام. وقاد أوروجواي أيضا إلى الفوز بلقب كأس كوبا أمريكا في 2011 مسجلا ثنائية أخرى في النهائي لتفوز على باراجواي 3-صفر.

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