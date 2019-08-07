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ليفاندوفسكي "مستاء".. و"البافاري" في مأزق

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

ليفاندوفسكي "مستاء".. و"البافاري" في مأزق

 

 

لندن - الوكالات

طالب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه بايرن ميونيخ -بطل الدوري في المواسم السبعة الماضية- بتدعيم صفوفه والتعاقد مع 3 لاعبين على الأقل؛ من أجل تعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن مع نهاية الموسم المنصرم.

وقال ليفاندوفسكي -في مقابلة صحفية- "في الهجوم، خسرنا 3 لاعبين وهم فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريغيز. وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز". وكان المهاجم البولندي قد عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين. كما سقط في المباراة النهائية لدورة "أودي" الدولية الودية التي نظمها على ملعبه أمام توتنهام الإنجليزي وصيف بطل اوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب (19 عاما) من هامبورغ. وما زال يحاول استقطاب النجم الدولي لوروا سانيه الذي أصيب مؤخرا من مانشستر سيتي.

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