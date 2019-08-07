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حملة لاستدعاء 103 سيارات "جيب رانجلر"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 103 سيارات "جيب رانجلر"

 

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة ظفار للسيارات حملة لاستدعاء 103 سيارات جيب رانجلر(JL) طرازات 2018-2019، اعتماداً على أرقام الشاصي من (1C4HJXAG0JW252107) إلى(1C4HJXFGXKW629875).

ويأتي الاستدعاء لوجود خلل في عمل مثبط القيادة التوجيهي في نظام التعليق الأمامي للمركبات المستدعاة، حيث لا يقوم بعمله بشكل فعَّال لمنع اهتزاز التوجيه مما يؤدي إلى اهتزاز أو رجة بشكل متواصل في عجلة القيادة، ويمكن لهذا الخلل أن يكون أكثر وضوحاً عند القيادة بسرعات تتجاوز 88 كيلومتراً في الساعة على الطرق غير الممهدة وفي درجات حرارة تقل عن 5 درجات مئوية، وستعمل المؤسسة على استبدال مثبط القيادة التوجيهي في نظام التعليق الأمامي في المركبات المستدعاة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات للحفاظ على سلامة المستهلكين وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

 

 

 

 

 

 

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