الملتقى العربي لرواد الأعمال بصلالة يستشرف مستقبل الاستثمار في الطاقة المتجددة

صلالة – الرؤية

انطلقت أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال تحت شعار "الاستثمار والطاقة المتجددة" برعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى الرئيس الفخري للملتقى والشيخ كهلان بن سعيد مستهيل المعشني ضيف شرف الملتقى إلى جانب عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وعدد من رواد الأعمال من السلطنة وبمشاركة عدد من المستثمرين من الدول الخليجية والعربية.

ويأتي الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام في منتجع ملينيوم صلالة ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي وبتنظيم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بالتعاون مع شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وألقى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى كلمة أكد فيها أن اختيار الاستثمار والطاقة المتجددة عنوانا لهذا الملتقى يعد اختيارا موفقا بكل المقاييس من حيث أهمية الموضوع أو الربط بين عنصرين ضروريين لمواكبة نمو مجال الطاقة المتجددة ودعم الاستثمار فيها والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة وتطوير استخدامه.

وأشار سعادته إلى أن السلطنة تتمتع بالمقومات التي تجعلها بيئة مناسبة للاستثمار كالموقع الجغرافي المطل على ممرات بحرية بالغة الأهمية على الصعيدين الدولي والإقليمي وتوفر الموانئ اللازمة وخطوط النقل البري المنتشرة والارتباط الوثيق بدول الجوار ودول العالم، كما أن التنويع الاقتصادي يعد محركا رئيسيا للسوق ومولدا للفرص الوظيفية ومفعلا لقدرات الكفاءات البشرية.

وأوضح سعادته أن الملتقى يهدف إلى تحفيز الشباب للاتجاه نحو ريادة الأعمال وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتسق مع مرتكزات رؤية عمان 2040.

وألقت حليمة بنت راشد الزرعية نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات في ريادة كلمة قالت فيها: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في الحركة الاقتصادية بجميع الدول حيث تصل مساهمة هذه المؤسسات إلى نحو ٧٠ أو ٨٠% من الناتج المحلي مما يساعد على توفير فرص عمل متجددة للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وألقى الدكتور أحمد محمد الدياني سفير النوايا الحسنة كلمة أشاد فيها بأهمية الملتقى السنوي لتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات العربية وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة وما يقدمه من تشجيع للسياحة العربية والاقتصاد المشترك والاستثمار المناخي والطاقة المتجددة.

وتضمن اليوم الأول للملتقى جلسة نقاشية حول دور الاستثمار في تنمية قطاعات الأعمال وشارك فيها السفير إكرامي الزغاط رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة والمهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وخالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان ٢٠٤٠ والشيخ غزوان عبدالله العامري رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري مكتب العراق والدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي وأدار الجلسة الدكتورة لولوة حسن بودلامة مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام البحرينية.

واستعرضت الجلسة الثانية مستقبل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، وشارك فيها الدكتور محمد جمال الكفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر والمهندس محمد نواف المعاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة وبشرى بنت محمد المسكري مدير عام قسم التخطيط والاقتصاد بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والدكتورة نعيمة زازا مدير التسويق الدولي وأدار الجلسة الدكتور علي بن عوَض العمودي مستشار التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ويهـدف الـملتقى إلـى وضـع خـطط مـدروسـة لـتطويـر وتـوطـين اسـتخدامات الـطاقـة المتجـددة فـي الـوطـن الـعربـي وتـوفـير الــبيانــات الــلازمــة مــن خــلال دعــم الــبحث الــعلمي وتــنمية الــكوادر الـعربـية بـالـمجالات الـمتخصصة فـي الـطاقـة المتجـددة مـن خـلال تـأسـيس مركـز لـبيانـات الـطاقـة المتجـددة يجعل مـن الـوطـن الـعربـي وجــهة ريــاديــة فــي مــجال الــطاقــة المتجــددة، وكــذلــك أثــر الــثورة الصناعية الرابعة على الطاقة المتجددة.