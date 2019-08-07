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تكثيف حملات "حماية المستهلك" في العيد

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:32 م بتوقيت مسقط

تكثيف حملات "حماية المستهلك" في العيد

 

مسقط - الرؤية

تنفذ إدارة حماية المستهلك بالسيب حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية التابعة لها تزامنًا مع تزايد الحركة التجارية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للتأكد من استقرار الأسعار وضمان توافر مختلف السلع في المحلات.

وأكد زياد بن صالح الوهيبي مدير الإدارة أن الاستعدادات جاءت مبكرة حفاظا على توافر السلع في الأسواق واستقرار أسعارها، وأعدت الإدارة برنامج عمل يعزز تواجد مأموري الضبط القضائي في الأسواق التابعة لها مع التركيز على بعض المحلات والأنشطة التي يقبل عليها المستهلكون في هذه الفترة مثل محلات الخياطة والصالونات ومحلات بيع الخضروات والفواكه وحظائر الحيوانات ومراكز التسوق وغيرها.

 

وأشار الوهيبي إلى تشكيل فريق بالإدارة لتلقي جميع الاتصالات، ويعمل في وضع مناوبة مسائية على مدار أيام العيد، واستلام البلاغات التي ترد من قبل المستهلكين لإيجاد حلول فورية مناسبة واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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