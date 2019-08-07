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تكريم الإعلاميين في "غرفة الظاهرة"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

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عبري – ناصر العبري

 

رعى راشد بن مهنا الهنائي المدير العام المساعد للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة حفل تكريم إعلاميي المحافظة وأعضاء فرقة مسرح عبري والظاهرة، الذي نظمته غرفة الظاهرة، بحضور سيف بن سعيد البادي رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وقال سيف بن سعيد البادي إن غرفة تجارة وصناعة عمان تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات وتنظيم مناشط وفعاليات وبرامج متنوعة لخدمة المجتمع ودعم رواد الأعمال، مؤكدا أهمية التغطيات الإعلامية لمختلف الفعاليات بالمحافظة.

ومن جانبه دعا راشد بن مهنا الهنائي ممثلي وسائل الإعلام إلى تطوير أدواتهم لمواكبة التطور التقني، والتركيز على الزوايا الإيجابية في التغطيات الإعلامية.

 

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