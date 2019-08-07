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"سيتي سنتر مسقط" يستضيف معرضا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:30 م بتوقيت مسقط

"سيتي سنتر مسقط" يستضيف معرضا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

مسقط – الرؤية

 

تعاون "سيتي سنتر مسقط" مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (ريادة) لاستضافة معرض الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يُساهم في تسليط الضوء على ابتكارات ومنتجات 20 علامة تجارية عُمانية من الفئة الصغيرة والمتوسطة، وذلك استكمالاً لجهوده الرامية إلى دعم مبادرات السلطنة وجهودها الحثيثة لدعم العلامات التجارية المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

واستعرضت العلامات التجارية المشاركة مجموعة من المنتجات عالية الجودة التي تم تصنيعها في السلطنة، بما في ذلك الأزياء والمنسوجات والتحف اليدوية والأدوات المنزلية والعطور. وساهم المعرض في توفير منصة تمكينية متقدمة لرواد الأعمال العُمانيين لمساعدتهم على تنمية علاماتهم التجارية وتعزيز سمعتها.

 وقال حسام المنذري، مدير أول مركز تسوق - عُمان لدى «ماجد الفطيم العقارية»: يمثّل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المحلي في السلطنة، ويوفر القطاع آلاف فرص العمل لسكان السلطنة والمقيمين على أرضها فضلاً عن كونه يحفز الابتكار ويعزز روح ريادة الأعمال بين الشباب. وقد ساهمت شراكتنا الاستراتيجية مع "ريادة" لتنظيم معرض الشركات الصغيرة والمتوسطة العُمانية في إتاحة الفرصة أمام 20 علامة تجارية محلية لعرض منتجاتها وزيادة قاعدة عملائها. ونتطلع إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات الملهمة لدعم رواد الأعمال الناشئين عبر جميع أنحاء السلطنة.

 

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