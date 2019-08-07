"صحار الدولي" يعلن أسماء الفائزين بجوائز السحوبات الشهرية في صلالة

صلالة – الرؤية

أجرى صُحار الدولي سحوباته الشهرية على جوائز بقيمة 100,000 ريال عماني خلال حفل ترفيهي للعائلات أقامه صحار الدولي في صلالة بالتزامن مع الاحتفالات بموسم الخريف بحضور بطل سباقات الفورمولا 4، الشاب العماني شهاب الحبسي.

وخلال الحفل الترفيهي، تم إجراء السحب الشهري والإعلان عن أسماء الفائزين الإثنين من فئة السحوبات العامة بمبلغ 25,000 ريال عماني لكل منهما، كما فاز زبونان آخران في السحب المخصص لإدارة الثروات بمبلغ 25,000 ريال عماني لكل منهما. وشهد الحفل الذي أقيم في صلالة جاردنز مول مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وكانت الفقرات أكثر إثارة وتميزًا في ظل تواجد بطل سباقات الفورمولا 4، وسط مئات الزوار الذين توافدوا ليشهدوا إجراءات السحب ضمن برنامج حساب الجوائز فضلاً عن العروض الترفيهية والألعاب المختلفة والعروض الشيقة التي شهدها الحفل.

وقال خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صُحار الدُّولي: ندرك أهمية مكافأة زبائننا وتشجيعهم على ثقافة الادخار، حيث إن هذه الثقافة لا تساعدهم على تحقيق أحلامهم فحسب، بل إن لها تأثيرا إيجابيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الوطني كذلك. ومن هذا المنطلق يسعى صحار الدولي جاهدًا وبشكل مستمر في إعادة صياغة الخدمات المصرفية والتركيز أكثر على زبائنه، وذلك في إطار غاية صُحار الدُّولي المتمثلة في مساعدة الناس على الفوز من خلال تقديم الخدمات المصرفية التي تناسب متطلبات عالمهم المتغير باستمرار.

وأضاف الهديفي: في إطار هدف صحار الدولي المتمثل في تمكين الناس والمجتمعات من النمو والازدهار، فقد شهدت السحوبات الشهرية أجواءً شيقة بشكل كبير وسط مجموعة من الأنشطة الشيقة خلال هذا الحفل الترفيهي. وبالنيابة عن صحار الدولي أهنئ كافة الفائزين بالسحوبات الشهرية، وأحث جميع زبائننا على الاستمرار بالتوفير كوسيلة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، ومضاعفة فرص الفوز خلال الفترة القادمة من هذا العام.

وقد شهدت السحوبات الشهرية ضمن برنامج صُحار حساب الجوائز 2019 فوز كل من الفاضل م س من فرع الخوض، والفاضل س خ س من فرع الخوير في فئة السحوبات العامة بمبلغ 25,000 ريال عماني لكل منهما، كما فاز كل من الفاضل ه س ع من فرع صور، والفاضل صالح سعيد من فرع صلالة في فئة إدارة الثروات بمبلغ 25,000 ريال عماني لكلٍ منهما.