"مسقط جراند مول" يستقبل العيد بأنشطة ترفيهية متنوعة

مسقط – الرؤية

يستضيف مسقط جراند مول، وجهة التسوق والترفيه الأكثر شعبية في العاصمة، العديد من الأنشطة الممتعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تقام في الفترة المسائية من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً في أماكن متفرقة بالمول ليستمتع بها جميع الزوار.

وسيستمتع الزوار بمشاهدة فرقة العزف على الطبول في 14 أغسطس بالردهة الرئيسية ويتبعها عرض فرقة الترفيه المتجولة في 15 أغسطس. إضافة إلى عرض العلوم المشوق الذي سيقام في الردهة الرئيسية وفرقة قرع الطبول في 16 أغسطس.

ويحرص مسقط جراند مول دوماً على استقطاب علامات تجارية مبتكرة في سبيل تعزيز تجربة الزوار والمتسوقين على الدوام. ولذلك فقد أُدخلت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة مثل فوشون باريس ومتحف الغموض الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ريفا وريفا كيدز والعلامة التركية ديفاكتو.

ويقع مسقط جراند مول ضمن مجمع تلال وقد نال سمعة طيبة كمشروع ذي مستوى عالمي ووجهة راقية لأسلوب الحياة العصرية والتسوق الحديث في مسقط، حتى أصبح الوجهة الأكثر شعبية في السلطنة، حيث أسلوب الحياة العصري الذي يقدم خيارات متعددة للتسوق والترفيه في السلطنة، ويضم المول سينما بخمس قاعات، ومجمع سكني راقي، ومساحات مكتبية، بالإضافة إلى أحد أكبر صالات المطاعم في عمان. ومع توسع مسقط جراند مول العام الماضي أصبح يُعد أحد أكبر المجمعات التجارية متعددة الاستخدامات في السلطنة.