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صافي الاستثمار غير العماني يسجل 51 ألف ريال إضافية بنسبة 1.9%

سوق مسقط يتزين بالأخضر قبل إجازة العيد.. والمؤشر الرئيسي يربح 35 نقطة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

سوق مسقط يتزين بالأخضر قبل إجازة العيد.. والمؤشر الرئيسي يربح 35 نقطة

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ازدانتْ جميع مؤشرات سوق مسقط، أمس، باللون الأخضر في الإغلاق قبل الأخير الذي يسبق إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتدُّ طوال الأسبوع المقبل، وأغلق مؤشر "مسقط 30" عند مستوى 3839 نقطة، مرتفعًا بنحو 35 نقطة، وبنسبة 0.93 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول؛ وذلك في انتعاشة غابت طويلا عن جلسات التداول.

وبلغتْ قيمة التداول 2.66 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 56 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت قيمتها 1.7 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية للشركات بنسبة 0.3 بالمائة تقريبًا عن الجلسة السابقة؛ حيث بلغت ما يقارب الـ18.52 مليار ريال عماني.

وبلغتْ قيمة شراء غير العُمانيين في السوق 679 ألف ريال عماني وبنسبة 25.6 بالمائة وقيمة بيع غير العمانيين 628 ألف ريال عماني وبنسبة 23.6 بالمائة؛ وبذلك يسجل صافي الاستثمار غير العماني 51 ألف ريال عماني إضافية وبنسبة 1.9 بالمائة من قيمة تداولات الجلسة.

ويعدُّ ارتفاعُ المؤشر العام، أمس، مُواصلةً لأداء جيد استمرَّ ثماني جلسات متتالية منذ جلسة 29 يوليو الماضي، وخلال هذه الجلسات الثمانية زاد المؤشر بنحو 2.5 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه في 28 يوليو -وفقا لحسابات "الرؤية"- كما صاحب ارتفاع جلسة أمس زيادة في قيمة التداولات، لتصل إلى أعلى قيمة تداولات بين الجلسات الثمانية الأخيرة، كما وصل عدد الأسهم التي أغلقتْ على ارتفاع مستوى قياسيًّا لم تُسجِّله منذ فترة طويلة؛ فمن بين 36 شركة تم التداول على أوراقها، حققت 23 شركة زيادة في أسعار أسهمها، بينما لم تنخفض سوى 3 شركات فقط.

وتمَّ التداول عبر 752 صفقة مقابل 456 صفقة في الجلسة السابقة بارتفاع نسبته 65 بالمائة، وشهدت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعًا بنهاية الجلسة، وأغلق مؤشر القطاع المالي مرتفعًا بنسبة 0.91 بالمائة مغلقًا عند مستوى 6231 نقطة، وبنفس النسبة ارتفع مؤشر قطاع الصناعة وأغلق عند مستوى 4461 نقطة، وزاد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة بلغت 0.61 بالمائة مغلقًا عند مستوى 1841 نقطة، وزاد مؤشر العائد الكلي 0.94 بالمائة ليصل إلى 4086 نقطة.

وجاء على رأس قائمة الأسهم المرتفعة، أمس، سهم "السوادي للطاقة" بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمائة، ليغلق عند مستوى 0.072 ريال، وكان لافتا الارتفاع الجيد للأسهم القيادية في السوق؛ منها: سهم بنك مسقط الذي ارتفع بنسبة 1.9 بالمائة وأغلق عند 0.430 ريال، وسهم عمانتل الذي أضاف كبنك مسقط 8 بيسات لسعر السهم وأغلق عند 0.576 ريال، وكذلك سهم بنك ظفار الذي زاد إغلاقه إلى 0.138 ريال، وسهم البنك الوطني الذي اغلق مرتفعا إلى 0.168 ريال.

وفي المقابل، تصدر سهم "المها النفطية" قائمة الأسهم المتراجعة بنهاية جلسة أمس، بنسبة انخفاض بلغت 3.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.800 ريال، فاقدا 20 بيسة من إغلاقه السابق، وإن كان انخفاض السعر بسبب 3 صفقات فقط وبقيمة لم تتجاوز 10.2 ألف ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن تراجع أرباحها وإيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

أمّا أكثر الأسهم نشاطًا من حيث القيم، فجاء في مقدمتها سهم بنك مسقط بقيمة تداول بلغت 450 ألف ريال، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل وبقيمة تداولات بلغت 445 ألف ريال، وقد أغلق السهم على ارتفاع مسجلا 0,114 ريال.

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