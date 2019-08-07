11.8% زيادة في أصول البنك الأهلي للربع الثاني

مسقط – الرؤية

أصدر البنك الأهلي بياناته المالية للربع الثاني، والتي أظهرت زيادة بنسبة 11.8٪ في إجمالي أصول البنك، إلى جانب زيادة بنسبة 5.1٪ في صافي الربح ليصل إلى 14.92 مليون ريال عماني مقارنة بـ 14.20 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2018.

وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 2,382.8 مليون ريال عماني، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 1612.4 مليون ريال عماني. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 375.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 295.3 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي، مما سيتيح للبنك توفير منصة أوسع لتطوير الأعمال.

وارتفع إجمالي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 10.1٪ ليصل إلى 1,987.5 مليون ريال عماني، وذلك تماشياً مع خطة البنك الإستراتيجية لمواصلة نموه المدروس خلال النصف الثاني من العام. ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14.0٪ ليصل إلى 34.24 مليون ريال عماني مقارنة بـ 30.03 مليون ريال عماني في يونيو 2018. في حين ارتفعت نفقات التشغيل للبنك إلى 13.47 مليون ريال عماني مقارنة بـ 11.60 مليون ريال عماني في يونيو 2018، وظلت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.4٪ ليحافظ البنك على مكانته كأحد أدنى المعدلات بين المؤسسات المالية في السلطنة. وفي إطار التزام البنك الأهلي بالتحول إلى الرقمنة، يخطط البنك لإنشاء أكشاك متعددة الوظائف وإدخال الفروع الإلكترونية.

وقال حمدان بن علي بن ناصر الهنائي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: سعداء بالنتائج المستدامة والأداء العام للبنك الأهلي في الربع الثاني والذي يوضح استراتيجيتنا الحكيمة والقيمة المقترحة التي نقدمها لعملائنا متطلعين إلى الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الأداء في النصف الثاني من عام 2019. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناننا الكبير للمقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على رؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة التي ساعدت في تطوير القطاع المصرفي ودفع البلاد نحو النمو والازدهار المستمر. كما أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير للبنك المركزي العماني على دعمه الدائم للقطاع المصرفي وأود أن أشيد بما تُقدمه مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الرسمية من تعاون وثيق ومشورة للعاملين في القطاع وأخص بالذكر الهیئة العامة لسوق المال والجهات الرقابية الأخرى.