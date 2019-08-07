بنك مسقط يوقع اتفاقية مع "خدمة" لربط الشركة بنظام إيداع الشيك الرقمي

مسقط - الرؤية

وقع بنك مسقط وشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) اتفاقية لربط (خدمة) بنظام إيداع الشيك الرقمي الذي يُقدمه بنك مسقط، بهدف تسهيل تسوية الشيكات عبر النظام وسرعة إنجاز معاملات المبالغ المستحقة، وبذلك يتمكن موظفو (خدمة) من إرسال صور الشيكات عن طريق النظام لتخليصها قبل إرسال الشيكات فعليًا إلى البنك باستخدام الماسح الضوئي مما يساهم في تعزيز مصداقية إكمال خدمات المعلومات الإدارية التي ستؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على الشركة في التعامل مع الشيكات المختلفة.

ووقع الاتفاقية طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، وسعود بن أحمد السيابي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة العمانية للاستثمارات والتمويل (خدمة).

وأعرب طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) لتوفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونياً، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل، مشيراً إلى أنَّ بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأضاف: حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال ويسعى البنك دائماً إلى طرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير خدماتنا والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة. وقدم الشكر والتقدير للمسؤولين في شركة (خدمة) على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك، لافتًا إلى أنَّ هذه الثقة مسؤولية تجعلنا دائماً نخطط لطرح المبادرات والأفكار والمنتجات المبتكرة التي تساهم في تطوير كافة خدماتنا المصرفية وتوفر الوقت والجهد على الزبائن داعياً كافة المؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك إلكترونياً.

ومن جانبه قال سعيد بن أحمد صفرار ، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) إن حل إيداع الشيك الرقمي المقدم من بنك مسقط سيسهم في تخليص معاملات زبائننا في الشركة مما سيوفر الوقت والجهد والتكلفة لتلبية احتياجاتهم. مبدياً سعادته بالتعاون مع بنك مسقط في توفير الحلول التكنولوجية التي تساهم في زيادة كفاءة العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويتمتع نظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط بالعديد من المميزات بما في ذلك تسوية الشيكات بشكل أسرع والتقليل من الخسائر المالية المتعلقة بفقدان أو تأخير الشيكات إضافة إلى أن تسوية الشيكات يتم إنجازها بشكل أسرع باستخدام التقارير المتاحة للشركة من نظام إيداع الشيك الرقمي وإدارة أفضل للشيكات المؤجلة علماً بأن الشركات لديها تسهيلات لتصوير الشيكات الصادرة من أي بنك ومن مكان العمل دون الحاجة إلى فرز الشيكات يدويًا أو زيارة فرع بنك مسقط يوميًا كما يعمل نظام إيداع الشيك الرقمي أيضًا على تسهيل المصادقة الإلكترونية على عمليات الشيكات التي تم مسحها ضوئياً مما يلغي الحاجة إلى الختم اليدوي.