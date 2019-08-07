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جوازات سفر للصقور القطرية

الأربعاء 07 أغسطس 2019 02:10 م بتوقيت مسقط

جوازات سفر للصقور القطرية

 

الدوحة – الوكالات

أعلنت وزارة البلدية والبيئة القطرية آلية جديدة للحصول على جوازات سفر للصقور القطرية.

ويعود الجواز عند صدوره إلى مالك الصقر، ويدون اسم المالك ورقم الشريحة التي يحملها الصقر، ورقم شهادة اتفاقية الاتجار الدولي المتعلقة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، التي تضمن عدم السماح بتصدير أو استيراد الطيور البرية أو المهددة بالانقراض المعروفة بـ"سايتس"، إلى جانب شهادة صحية وشهادة "سايتس" من الدولة المصدرة للطيور.

ويعمل جواز سفر الصقور في أكثر من 160 دولة، ويتطلب استخراجه تصريح الاستيراد (سايتس)، ومحضر فحص الصقر، والوثائق الدالة على الملكية، وهو ما لا يستغرق الحصول عليه -حين تكون جميع الوثائق متوفرة- سوى ثلاثين دقيقة.

وأعلنت وزارة البلدية أن آليتها الجديدة الخاصة بإصدار وتجديد جوازات سفر الصقور مواكبة للتطور الرقمي، ولرؤية قطر 2030، وتطوير العمل بتقديم خدمة مميزة وسريعة للمواطنين من ملاك الصقور.

واعتبرت جواز سفر الصقور وثيقة تصدرها الوزارة معترفا بها عالميا، وتعمل على تسهيل التنقل بين الدول، سواء خلال السفر الخاص أو المشاركة في المهرجانات والمسابقات.

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