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أول تعليق من رهف القنون على قرار "السماح بسفر السعوديات"

الأربعاء 07 أغسطس 2019 02:01 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من رهف القنون على قرار "السماح بسفر السعوديات"

 

علقت اللاجئة السعودية، رهف القنون، على قرار "إسقاط الولاية" عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

ورحبت القنون، بالقرار. وقالت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن".

وتباينت ردود الفعل على اللاجئة السعودية، إذ قال أحد المغردين: "أنت أحد أسباب هذا الإنجاز، يجب على الكثير من الناس أن يوجهوا الشكر لك".

بالمقابل، قال مغرد آخر: "هذا القرار أفشل المشروع الذي هاجرت من أجله، أنت والمنظمات الفاشلة"، في حين قال آخر: "من المثير للدهشة أن نكون في القرن الـ21 وتتصدر مثل هذه الأنباء العناوين".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، قبل أيام، إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين.

يذكر أن رهف القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.

 

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