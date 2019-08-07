سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أكتوبر القادم، اليوم الأربعاء 58.74 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 89 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 59.63 دولار أمريكي.
الأربعاء 07 أغسطس 2019 12:55 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أكتوبر القادم، اليوم الأربعاء 58.74 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 89 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 59.63 دولار أمريكي.
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