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جلالة السلطان يهنئ رئيسي المفوضية الأوروبية وكوت دي فوار

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيسي المفوضية الأوروبية وكوت دي فوار

 

مسقط – العمانية

 

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه - برقية تهنئة إلى معالي أورسولا فون دير لين بمناسبة انتخابها رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية، متمنياً جلالته لها التوفيق والنجاح، ولشعوب الاتحاد الأوروبي الصديقة المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور الحسن عبدالرحمن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته من خلالها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات لفخامته، ولشعب بلاده الصديق.

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