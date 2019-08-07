إعلان القوائم النهائية للمرشحين لعضوية "الشورى 2019"

مسقط - الرؤية

تعلن لجان الانتخابات في الولايات اليوم الأربعاء القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، في مكاتب الولاة، ووفقاً لنص المادة (44) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت.

وقد حدد القرار الوزاري رقم 44 /2019 الذي أصدره معالي السيد وزير الداخلية قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وتسهيلاً على المرشحين فإنَّ وزارة الداخلية استحدثت آلية تقديم طلبات الدعاية الانتخابية إلكترونياً عبر موقع الانتخابات elections.om . ويُمكن الاطلاع على القوائم النهائية للمرشحين من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات ومختلف وسائل الإعلام المحلية.

ملحق خاص مع العدد