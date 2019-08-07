بعثة الحج العمانية تشارك في اجتماع مكاتب شؤون الحج بـ"دول الخليج"

مكة المكرمة - العمانية

شاركت بعثة الحج العمانية لعام 1440 هجرية برئاسة سلطان بن سعيد الهنائي رئيس البعثة في اجتماع مكاتب شؤون حجاج دول مجلس التعاون، وذلك بمقر مكتب شؤون حجاج دولة الكويت الشقيقة.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل تبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون بين البعثات فيما يتعلق بتوفير وتسهيل الخدمات للحجاج لأداء مناسك الحج بالديار المقدسة. وقدّم سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية نبذة عن تجربة السلطنة في تنظيم وتسجيل حجاج السلطنة عبر النظام الإلكتروني الذي أطلق منذ عام 1437هـ، ومراحل التطوير والتحديث؛ حيث أصبح أكثر فاعلية، محققا العديد من الأهداف كترتيب أولويات استحقاق الحج والحد من غلاء الأسعار وتحقيق التنافسية بين شركات الحج لتجويد الخدمات، مضيفا أنّ النظام يتيح للحجاج بعد عودتهم إلى السلطنة إجراء استبيان إلكتروني عن خدمات الشركات.

وأوضح رئيس بعثة الحج العمانية أنّ البعثة أطلقت مسابقة لشركات الحج في استحقاق درع التميز في سرعة الإنجاز في عام 1439هـ واستحدثت مسابقة أخرى بإطلاق درع التميز في خدمة الحجاج. حضر الاجتماع عدد من رؤساء بعثات الحج لدول مجلس التعاون.

إلى ذلك، تواصل بعثة الحج العمانية لعام 1440هجرية أعمالها في استقبال وتسجيل أصحاب شركات الحج التي تنقل حجاج بيت الله الحرام من السلطنة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام. وتعمل البعثة خلال تواجدها في مقرها بمكة المكرمة والمدينة المنورة بفندق كراون بلازا على تقديم مختلف خدماتها للحجاج، عبر مختلف الوفود المشاركة في البعثة.

واطلعت البعثة على اَخر التجهيزات والاستعدادات والتحسينات لإقامة حجاج السلطنة في الأماكن المقدسة بمخيمي منى وعرفات والتي وصلت إلى مراحل متقدمة. وتقوم البعثة بعمل زيارات إشرافية لمساكن حجاج السلطنة بهدف الاطمئنان على مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الخدمات وتقييمها.