ترامب يشيد بالاقتصاد الأمريكي مع تأجج الحرب التجارية.. ويتعهد بدعم المزارعين

واشنطن - رويترز

دَحَض الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين، قائلا إن الولايات المتحدة "في موقف قوي للغاية"؛ وذلك بعد يوم من تصعيد إدارته للتوترات عبر تصنيف بكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة.

وسعى ترامب -الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر- إلى تهدئة مخاوف المزارعين الأمريكية بعد أن أغلقت الصين أبوابها في وجه الواردات الزراعية الأمريكية، وأثارت احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات زراعية أمريكية. كما أجَّجت الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن العملة الصينية يوم الإثنين الماضي نزاعا متصاعدا بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن دخل عامه الثاني؛ مما أحدث اضطرابا في الأسواق المالية. وشهدت وول ستريت أسوأ يوم لها في 2019 يوم الإثنين الماضي. وقال ترامب على تويتر: "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي للغاية. الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. جميل أن نرى هذا!". وأضاف الرئيس الجمهوري أنه سيواصل دعم المزارعين الأمريكيين الذين تلقوا من إدارته بالفعل عرضا بحزمة مساعدات تبلغ 16 مليار دولار للتعامل مع الخسائر التي تكبدوها بسبب الحرب التجارية الجارية بين واشنطن وبكين. وكتب ترامب على تويتر"يعلم المزارعون الأمريكيون العظماء أن الصين لن تتمكن من إلحاق الأذى بهم في ذلك لأن رئيسهم يقف بجانبهم وفعل ما لن يفعله أي رئيس آخر وسأفعل ذلك مجددا العام المقبل إذا تطلب الأمر!".

وقال مستشار كبير للبيت الأبيض إنَّ الرئيس ترامب يرغب في مواصلة المحادثات التجارية مع الصين، وإن إدارته ما زالت تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر. وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي لسي.إن.بي.سي "إنه (ترامب) يرغب في إبرام اتفاق"، مضيفا أنه يجب أن يكون "الاتفاق السليم"، وقال كودلو: "إنه (ترامب) يرغب في مواصلة المفاوضات".