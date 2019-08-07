رحيل الكاتبة الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل

نيويورك- أ.ف.ب

توفيت توني موريسون، وهي أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بجائزة نوبل للآداب، عن 88 عاما، إثر معاناة قصيرة مع المرض، بحسب ما أفادت عائلتها في بيان صدر أمس.

وجاء في البيان "توفيت توني موريسون بالأمس محاطة بأفراد عائلتها وأصدقائها". وصرّحت عائلتها "صحيح أنّ رحيلها خسارة فادحة، إلا أننا ممتنون لأنّها عاشت حياة مديدة وجميلة". واكتفى البيان بالإشارة إلى أنّ الكاتبة الحائزة أيضا على جائزة بوليتزر توفيت إثر معاناة قصيرة مع المرض من دون توضيح ماهيته. وعرفت موريسون المتحدّرة من عائلة مستعبدة بإسهامها في الارتقاء بأدب السود. وقد ألّفت هذه الأكاديمية البارعة 11 رواية في خلال ستة عقود، فضلا عن محاولات أدبية وقصص للأطفال ومسرحيتين ونصّ أوبرالي. وهي عملت أيضا ناقدة أدبية ومحرّرة في دار نشر. واستعرضت في أعمالها تاريخ الأمريكيين السود، منذ استعبادهم إلى انعتاقهم من العبودية في المجتمع الأمريكي المعاصر. ومن أشهر أعمالها، "ذي بلويست آي" (1970) و"سولا" (1973) و"سونغ أوف سالومون" (1977). وذاع صيتها على الساحة العالمية مع "بيلافد" (1987) التي حازت بفضلها جائزة بوليتزر سنة 1988 والتي تغوص في أوساط مجتمع الأمريكيين السود في القرن التاسع عشر.