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تطور ديمقراطي

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:22 ص بتوقيت مسقط

تطور ديمقراطي

مع إعلان أسماء المُرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى 2019، اليوم الأربعاء، تكون مسيرة الشورى العمانية حققت مزيدا من التطور الديمقراطي، إذ سيعقد المجلس الجديد الفترة التاسعة للمجلس، والتي تتزامن مع بدء تطبيق رؤية "عمان 2040"، وتتوازى مع ما تشهده السلطنة من متغيرات على مختلف الصعد.

والانتخابات المقبلة يؤمل لها أن تشهد منافسة قوية تسفر عن اختيار أعضاء على قدر عال من الكفاءة والموضوعية، والحرص على مصالح الوطن، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تحلي الناخب بالوعي الكافي عن المرشح الذي سيمنحه صوته الانتخابي، وأن يجتهد الناخب في المقارنة بين المرشحين على أساس الكفاءة والخبرات لا على أي أسس أخرى تتعلق بصلة القرابة أو النسب أو غيرها من الأسباب غير الموضوعية. هنا فقط سيتولد لدينا مجلس منتخب قادر على مناقشة أهم الملفات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن.

إنَّ مسيرة الديمقراطية في عماننا الحديثة تمضي قدمًا نحو الأهداف المنشودة، والمتمثلة في إشراك المواطن في صناعة القرار، والإسهام في بناء وطنه وفق أدوات تؤمن بدولة المؤسسات والقانون، وأهم هذه الأدوات والوسائل الانتخابات التشريعية التي نحن مقبلون عليها خلال أشهر قليلة.

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