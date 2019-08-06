الهلال والمسفاة إلى نهائي دوري شباب الرستاق

الرستاق- الرؤية

صعد فريقا الهلال والمسفاة إلى نهائي دوري الشباب بنادي الرستاق، بعد تفوق الأول على الأهلي بهدف نظيف، فيما أزاح الثاني فريق وبل بهدفين مقابل هدف.

وتواصلت المنافسات في دوري نادي الرستاق لكرة القدم لفئة الشباب من تنظيم فريقي الهلال والأهلي؛ حيث انطلق الدوري بمشاركة 24 فريقاً تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، وتضمنت كل مجموعة 4 فرق تنافست ليصعد الحاصلون على المركز الأول والثاني وبعض أصحاب المركز الثالث إلى دوري الـ16، ومنها إلى دور الثمانية.

وقال المهندس سليمان الغافري من إدارة فريق الأهلي إن الدوري نجح هذا العام في استقطاب عدد كبير من الفرق للمشاركة؛ حيث بلغ عددهم 24 فريقا، وأقيمت أغلب مباريات البطولة على أرضية ملعبي فريق الأهلي وملعب فريق الهلال.